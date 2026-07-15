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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل مصطفى كامل يدافع عنه بعد أزمة الشرقية: “حسبي الله ونعم الوكيل"

مصطفي كامل
مصطفي كامل
يمنى عبد الظاهر

دافع فتحى، نجل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن والده بعد موجة الانتقادات التى طالته على خلفية تداول مقطع فيديو قديم اعتبره البعض مسيئًا لمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن حديثه كان يتعلق بأمور نقابية ولم يكن موجهًا إلى أهالى المحافظة.

وكتب فتحى مصطفى كامل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسبى الله ونعم الوكيل فى كل شخص بيأذى وبيقول كلمة عشان يبان ملاك قدام الناس وناسى ان فى ربنا شايف وشاهد على كل شيء».

وأضاف: «حسبى الله ونعم الوكيل فى كل شخص عارف أن مصطفى كامل مغلطش فى حد وكلامه كله واضح بالنص انه على أمور نقابية ومخالفات ومقالش حرف واحد على محافظة الشرقية».

تابع: «الڤيديو متصور فى 2022، فأيه السبب أنه يظهر دلوقتى عشان مش عارفيين تمسكوا عليه غلطة ولا سرقة؟.. الڤيديو ظهر عشان هو راجل شغال بما يرضى الله وبيخاف ربنا فى مال الغلابة؟».

وأشار: « الڤيديو نزل عشان انتو عايزيين النقابة عزبة زى الأول والموسيقيين الوحيدة اللى متضررة؟ ومع ذلك طلع واعتذر على حاجة هو معملهاش وقال انا بعتذر للناس كلها اللى ممكن تكون فهمت كلامى غلط».

أوضح: «إحنا بشر وبنحس كتير اوى اوى اوى 3 ايام شتيمة وكلام متقالش كل ده لمصلحة مين؟.. حسبى الله تانى وتالت بس ربنا قادر على كل شئ وربنا كبير».

اختتم: «وتانى وتالت ورابع بنعتذر لكل شخص فى محافظة الشرقية فهم الكلام غلط والله العظيم الڤيديو واضح وضوح الشمس انه يخص جزء معين ولا يشمل من أصغر شخص فى الشرقية لأكبر شخص».

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