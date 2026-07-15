الشاعر فوزي إبراهيم يوجه رسالة للفنان مصطفى كامل

وجه الشاعر فوزي إبراهيم رسالة إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عقب البيان الذي أصدره الأخير للاعتذار وتوضيح حقيقة الفيديو المتداول المنسوب إليه، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وكتب فوزي إبراهيم عبر حسابه على "فيسبوك": مصطفى كامل.. وضعتني في حرج مع أهلي في الشرقية، وهم أعز ما أملك، وقد أحسنت صنعًا بالاعتذار".

وكان مصطفى كامل قد أصدر بيانًا رسمياً رداً على الجدل الذي أثير بسبب مقطع فيديو قديم نُسبت إليه خلاله تصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأبناء محافظة الشرقية.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن الفيديو جرى تصويره خلسة قبل نحو أربع سنوات، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم اجتزاؤه من سياقه، وأن حديثه كان يتعلق بشؤون نقابية ولم يكن يقصد الإساءة إلى أبناء الشرقية.

وأكد مصطفى كامل في بيانه أنه يكن كل التقدير والاحترام لأهالي محافظة الشرقية، معرباً عن أسفه لأي سوء فهم نتج عن تداول المقطع، ومشددًا على اعتزازه بأبناء المحافظة واحترامه لهم.