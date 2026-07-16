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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الجمعة.. والامتحانات 19 يوليو

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 /7 /2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19 /7 /2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية 

واوضحت أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

ويمكن الدخول على هذا الرابط لعرض دليل الطالب لاختبار القدرات 2026 : https://bit.ly/4ylHkzc أو مسح الباركود المرفق.

اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2026 الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026

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