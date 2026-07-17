اختبارات القدرات 2026.. خريطة أماكن أداء الاختبارات لكليات الفنون التطبيقية

سباق من نوع خاص ينطلق لطلاب الثانوية العامة؛ حيث لا مكان للحفظ، بل للابتكار والموهبة فقط. تبدأ اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية لعام 2026، لتفرز جيلًا جديدًا من المبدعين في عالم التصميم، ولأن الخطوة الأولى تبدأ بالتوجيه الصحيح، نكشف لكم الخريطة الرسمية الكاملة لأماكن أداء الاختبارات والمقرات المخصصة لكل محافظة، لضمان وصولكم إلى قاعات الامتحانات دون عناء.

تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وحرصًا على تقديم الدعم والتوعية لطلاب الثانوية العامة، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتوفير كافة المعلومات والخدمات التي تساعد الطلاب على التعرف على إجراءات اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بما يضمن تيسير الإجراءات وتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تحرص على تيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال جميع مراحل التسجيل، وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي يعلنها مكتب التنسيق.

خريطة أماكن أداء الاختبارات لكليات الفنون التطبيقية

حددت اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2026، خريطة أماكن أداء طلاب الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية"، وذلك وفقا للمحافظة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة ومحل الإقامة.

وفيما يلى أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية فهى كالتالى:

ـ يؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة العاصمة.

ـ أما طلاب محافظات "بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادى الجديد ـ سوهاج ـ قنا ـ البحر الأحمر ـ الأقصر ـ أسوان"، فيؤدون الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

ـ فيما يؤدى طلاب محافظات الغربية وكفر الشيخ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

ـ طلاب محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.

ـ أما طلاب محافظات "المنوفية ـ القليوبية - السويس ـ الشرقية ـ الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

ـ وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية ـ دمياط - بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء" فيؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

كيفية التسجيل لاختبارات القدرات

يقوم الطالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت بالضغط هـــنــــا.

وتهدف هذه الخريطة إلى تنظيم عملية أداء الاختبارات بشكل منظم وسلس، مع الالتزام بالإجراءات التي تضعها الجهات المختصة لضمان سير الاختبارات بشكل ناجح، وتسهيل مهمة الطلاب في اختيار أماكن الاختبار حسب محافظاتهم.