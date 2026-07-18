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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختبارات القدرات 2026 بكلية علوم الرياضة بنات بجامعة العاصمة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

أعلنت كلية علوم الرياضة (بنات) بجامعة العاصمة استعدادها لاستقبال طالبات الثانوية العامة المصرية الراغبات في الالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2026/2027.


اختبارات القدرات تهدف إلى قياس مستوى الاستعداد البدني واللياقة الرياضية، والتأكد من توافر المقومات الصحية والبدنية والنفسية اللازمة للطالبات، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن إعداد كوادر رياضية مؤهلة قادرة على التميز والإبداع.

التسجيل الإلكتروني

يبدأ التسجيل لاختبارات القدرات اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على أن تبدأ الاختبارات بالكليات اعتبارًا من الأحد 19 يوليو 2026، ويستمر التسجيل حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

ويتم الحجز واختيار موعد ومكان أداء الاختبار إلكترونيًا عبر موقع التنسيق، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

اليوم الأول للاختبارات

يشمل اليوم الأول:

تسجيل البيانات وسداد الرسوم.

الكشف الطبي للتأكد من سلامة القلب والحالة الصحية العامة.

قياس الطول والوزن.

اختبار القوام.

اختيار أحد مساري الاختبارات:

مسار الاستعداد البدني.

مسار اختبار المهارة للطالبات الحاصلات علي بطولات في إحدي الرياضات .

أولًا: مسار اختبارات الاستعداد البدني

تبلغ الدرجة الكلية 60 درجة، ويشترط النجاح بالحصول على 60% على الأقل.

وتؤدي الطالبات الاختبارات التالية:

العدو لمسافة 50 مترًا.

اختبار التوافق (الدوائر المرقمة).

الوثب الطويل من الثبات.

الجري المكوكي (الرشاقة).

ثني الجذع أمامًا وأسفل (المرونة).

الجري لمسافة 600 متر (التحمل).


ثانيًا: مسار اختبار المهارة

مخصص للطالبات الحاصلات علي بطولات في احدي الرياضات، وتبلغ درجته 60 درجة، ويشترط النجاح بالحصول على 60% على الأقل.

وتؤدي الطالبة الاختبار في نشاط رياضي واحد فقط من بين:

الألعاب الجماعية وألعاب المضرب.

ألعاب القوى.

الرياضات المائية.

المنازلات والرياضات الفردية.

الجمباز.

الدراجات.


اليوم الثاني للاختبارات

يشمل:

الاختبار الشخصي للتأكد من سلامة النطق والسمع والصوت، وحسن المظهر، والثبات النفسي والانفعالي، ومدى الإلمام بالمعلومات الرياضية العامة.


الملابس الرياضية المطلوبة

تيشيرت .

بنطلون تدريب.

حذاء رياضي خفيف.

شراب أبيض قصير.

مايوه.


ويُفضل حضور الطالبة مرتدية بدلة تدريب (Training Suit).

الأوراق المطلوبة

أصل رقم الجلوس وصورة منه.

بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

إيصال الحجز الإلكتروني موضحًا به موعد ومكان الاختبار.


شروط النجاح

يشترط حصول الطالبة على 60% على الأقل في اختبارات الاستعداد البدني أو اختبار المهارة، مع اجتياز جميع المراحل الأخرى، علمًا بأن اجتياز اختبار القدرات يُعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول بالكلية.

كما تدعو الكلية الطالبات إلى الاستعداد الجيد للاختبارات، والمحافظة على اللياقة البدنية، والالتزام بالتعليمات المنظمة، والاطلاع على دليل الطالب لاختبارات القدرات الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لطبيعة الاختبارات وآليات أدائها.

تنبيه هام: يُمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان اختبارات القدرات.

وتؤكد كلية علوم الرياضة (بنات) بجامعة العاصمة أن النجاح يبدأ بخطوة، وأن اختبارات القدرات تمثل بوابة العبور نحو مستقبل رياضي واعد، متمنيةً لجميع الطالبات دوام التوفيق والنجاح في أولى خطواتهن نحو التميز.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي التنسيق الإلكتروني اختبارات القدرات جامعة العاصمة كلية علوم الرياضة

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