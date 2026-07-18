6 نجوم سوبر يغادرون أنديتهم في ميركاتو الصيف

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية رحيل عدد من أبرز نجوم الكرة المصرية عن أنديتهم، في صفقات أثارت اهتمام الجماهير، وجاءت أبرزها كالتالي:

محمود حسن تريزيجيه: أنهى مشواره مع الأهلي، لينتقل إلى نادي الرياض السعودي في تجربة احترافية جديدة.

حسام عبد المجيد: غادر الزمالك لينضم إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري.

سيف الدين الجزيري: أنهى اتفاقه مع الزمالك بالتراضي، ليصبح لاعبًا حرًا.

فيستون ماييلي: رحل عن بيراميدز بعد انتقاله إلى أهلي طرابلس الليبي.

ثنائي إنبي: تعاقد الأهلي مع الثنائي علي محمود وأقطاي عبد الله، في إطار تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

وشهد ميركاتو هذا الصيف تغييرات كبيرة في خريطة النجوم، سواء برحيل لاعبين بارزين أو بإبرام صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.