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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتغطية مصرف ورصف طريق وإنشاء مكتب بريد

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً مع أهالي قرية بني مهدي، إحدى قرى المواطنة، وذلك خلال جولته الميدانية بالقرية، حيث استمع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الشكاوى والاستجابة الفورية لها، وطرح الحلول التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالقرية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المصرف المار بالقرية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري، كما وافق على إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي القرية، وإنشاء باكية إضافية لوحدة الحماية المدنية لتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ، إلى جانب تكليف رئيس مركز ومدينة المنيا بإدراج رصف الطريق الرئيسي بالقرية ضمن خطة الرصف، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتيسير الخدمات للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، وافق المحافظ على طلب إدارة مدرسة بني مهدي بفتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال واستيعاب أعداد أكبر من الأطفال، وفقًا للأماكن المتاحة والضوابط المنظمة، بما يتيح الفرصة أمام المزيد من أبناء القرية للالتحاق بالتعليم في مرحلة مبكرة.

وحول إجراءات توصيل المرافق، ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن التصالح يتيح الاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة في توصيل المرافق العامة، والتحول إلى العدادات العادية بدلًا من العدادات الكودية، موجهًا الجهات المختصة بتبسيط الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين.

كما ناقش المحافظ ملف النظافة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة القرى والشوارع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وتتطلب تضافر جهود الجميع، داعياً أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على مشكلة المخلفات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستوفر المعدات اللازمة، فيما تتولى الوحدات المحلية توفير العمالة، بما يضمن استدامة منظومة النظافة ورفع كفاءتها، مع ضرورة التزام المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق المحيطة بالكتل السكنية وعدم إلقاء المخلفات في الطرق أو المجاري المائية.

حضر اللقاء نواب البرلمان علي بدوي، والعمدة عثمان، وسيد أبو بريدعة، وأحمد الصياد، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.
 

المنيا محافظ بنى مهدى مطالب المواطنين

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