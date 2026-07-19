محافظ المنيا يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة مسائية بعدد من شوارع وميادين مدينة المنيا، لمتابعة أعمال تطوير ميادين “لوتس” و”المحطة” و”شلبي”، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية وفق رؤية تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضاري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، بما يضمن سهولة حركة المواطنين والمركبات، ويعكس الوجه الحضاري اللائق بمدينة المنيا.

وخلال الجولة، وجه اللواء كدواني بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة جميع أشكال التعديات على حرم الطريق، مع التنفيذ الفوري للإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير عدد من محاضر إشغال الطريق، وإزالة إشغالات تعيق حركة السير، مؤكدًا أن الحفاظ على حق المواطن في طريق آمن ومنظم يمثل أولوية لا تهاون فيها.

كما وجه المحافظ بتحرير مخالفتين لإحدى شركات أتوبيسات النقل الجماعي، عقب رصد وقوف حافلتين بالمخالفة، الأولى بشارع المحطة بوسط المدينة، والثانية بمنطقة شلبي، بما تسبب في إعاقة الحركة المرورية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تؤثر على انسيابية الحركة أو تعطل مصالح المواطنين.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ بإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وإعادة هيكلة منظومة الإعلانات بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية والهوية البصرية للمدينة، إلى جانب إزالة الأرصفة والتعديات المنفذة بالمخالفة، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السيولة والسلامة المرورية.

وشدد محافظ المنيا على استمرار الجولات الميدانية والحملات اليومية بمختلف أنحاء مدينة المنيا، لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بالتعدي على الأرصفة أو أي مظاهر عشوائية مع التأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور ولاء مصطفى، استشاري تطوير الميادين بالمحافظة.

