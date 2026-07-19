محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي مراكز سمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة، والعدوة، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، موضحًا أن إنهاء إجراءات التصالح يسهم في تقنين الأوضاع وتسهيل توصيل المرافق، موجهًا بتقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية لتيسير الإجراءات.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، وحث المواطنين على سرعة التسجيل وفتح الملفات العائلية للاستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التي توفرها الدولة.

وأصدر المحافظ حزمة من القرارات الفورية استجابةً لمطالب المواطنين، تضمنت معالجة مشكلات مياه الشرب بعدد من القرى، والإسراع في إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية صفانية، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد بقرية العباسية، وإنشاء سجل مدني بقرية دهروط، وتجديد شبكات مياه الشرب بعزبة الصعايدة، والموافقة على بناء مسجد بقرية أشنين بالجهود الذاتية، إلى جانب توفير وحدة سكنية لإحدى الحالات الإنسانية.

ووجه بسرعة تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات عليها بمركزي بني مزار وسمالوط، وتحسين الطرق وتوسعة بعض المحاور المرورية، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق، وتشغيل محطة تحلية المياه بقرية العزيمة (4)، فضلًا عن إزالة التعديات على الطرق والمصارف الزراعية للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين الخدمات.

وفي مركز مطاي، وافق المحافظ على ترخيص أكشاك للحالات الأولى بالرعاية، ووجّه بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء مشروع معلف لتسمين الماشية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

كما وافق اللواء كدواني، على تقديم 7 مساعدات إنسانية فورية للحالات الأولى بالرعاية، في إطار الدور المجتمعي للمحافظة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشهد اللقاء، تقديم الشكر لمحافظ المنيا على توفير وسائل نقل آدمية وآمنة، بدلا من سيارات “البيك أب”، بما يحافظ على كرامة المواطنين ويوفر وسيلة نقل حضارية وآمنة لأهالي القرى والمراكز.