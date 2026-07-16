نقص فيتامين د قد يختبئ خلف أعراض يومية.. 7 علامات لا ينبغي تجاهلها

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من نقص فيتامين د دون أن يدركوا ذلك، إذ تتشابه أعراضه مع مشكلات صحية شائعة مثل الإرهاق، وقلة النوم، والضغوط النفسية، ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه وعلاجه.

ويُعرف فيتامين د باسم "فيتامين الشمس"، نظرًا لأن الجسم ينتجه عند التعرض لأشعة الشمس، كما يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، ودعم وظائف الأعصاب والدماغ. ويحذر خبراء الصحة من أن إهمال علاج نقصه قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، إلى جانب مشكلات صحية أخرى، بحسب موقع Times Now.

أعراض قد تكشف نقص فيتامين د

تعرق الرأس بصورة غير معتادة

قد يكون التعرق الزائد في فروة الرأس، خاصة لدى الأطفال الرضع، من العلامات المبكرة لنقص فيتامين د، إذ يؤثر انخفاض مستوياته في توازن الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لصحة العضلات والجهاز العصبي.

التعرق أثناء الليل

يرتبط النقص الشديد في بعض الحالات بزيادة التعرق، وخاصة خلال ساعات النوم، رغم أن هذه العلامة وحدها لا تكفي لتشخيص نقص الفيتامين.

اضطرابات المزاج

قد ينعكس انخفاض فيتامين د على الحالة النفسية، إذ تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين نقصه والشعور بالحزن أو القلق أو انخفاض الحالة المزاجية. ورغم أن فيتامين د ليس علاجًا للاكتئاب، فإن تصحيح النقص قد يسهم في تحسن الصحة النفسية لدى بعض الأشخاص.

الشعور بالإرهاق وضعف التركيز

إذا كنت تعاني من تعب متواصل، أو صعوبة في التركيز، أو انخفاض في النشاط والدافعية، فقد يكون نقص فيتامين د أحد الأسباب المحتملة، خاصة إذا ترافق ذلك مع آلام العضلات أو تغيرات في الحالة المزاجية.

القلق ونوبات الهلع

لا يُعد نقص فيتامين د سببًا مباشرًا لنوبات الهلع، لكن بعض الأبحاث أشارت إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستوياته وزيادة أعراض القلق، لذلك قد يطلب الطبيب فحص مستويات الفيتامين ضمن تقييم الحالة.

آلام العظام والمفاصل

لأن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، فإن نقصه قد يؤدي إلى ضعف العظام وظهور أعراض مثل:

ألم أسفل الظهر.

آلام العظام والمفاصل.

زيادة احتمالات التعرض للكسور.

وينصح بعدم إهمال هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة.

ضعف العضلات

قد يكون ضعف العضلات أو صعوبة صعود السلالم أو النهوض من الكرسي دون سبب واضح مؤشرًا على انخفاض مستويات فيتامين د، خاصة لدى كبار السن، حيث يزيد النقص من احتمالات السقوط وفقدان التوازن.

كيف يمكن الحفاظ على مستوى طبيعي لفيتامين د؟

للمساعدة في الوقاية من نقص فيتامين د، يُنصح بما يلي:

التعرض المنتظم لأشعة الشمس لفترات مناسبة مع الالتزام بإرشادات الحماية.

تناول الأغذية الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والحليب المدعم، والحبوب المدعمة، والفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية.

استخدام مكملات فيتامين د فقط بعد استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

متى يكون التحليل ضروريًا؟

إذا كنت تعاني من إرهاق مستمر، أو ضعف في العضلات، أو آلام بالعظام، أو تكرار الإصابة بالعدوى، فمن الأفضل استشارة الطبيب، الذي قد يوصي بإجراء تحليل 25-هيدروكسي فيتامين د لتحديد مستوى الفيتامين في الجسم.