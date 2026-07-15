تنسيق الكليات 2026.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الهندسية

مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026، يترقب طلاب الشعبة الهندسية انطلاق أعمال تنسيق الجامعات لمعرفة الكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها، استعدادًا لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يتم تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد خلال ثلاث مراحل، وفقًا للحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق بناءً على المجاميع التكرارية للطلاب، على أن يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية

تشمل أبرز الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الشعبة الهندسية الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية ما يلي:

كليات الهندسة.

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كليات الحاسبات والمعلومات.

كليات التخطيط العمراني.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة (عمارة).

كليات التربية (شعبة رياضيات).

كليات العلوم (شعبة الرياضيات).

كليات التكنولوجيا والتعليم.

الجامعات التكنولوجية.

المعاهد الهندسية العليا والمتوسطة المعتمدة.

المعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية، وفقًا للقواعد المعلنة من مكتب التنسيق.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تخصيص مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لاستقبال أعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2026، حيث يواصل المكتب عمله من داخل المدينة الجامعية ومركز التعليم المدمج بالجامعة.

كما يتولى مكتب التنسيق المركزي هذا العام إدارة أعمال القبول لجميع الشهادات، بما يشمل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة.

تجهيزات تنسيق الجامعات 2026

وتتابع وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالتنسيق مع جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الاستعدادات النهائية لموسم التنسيق، من خلال تجهيز البنية التكنولوجية وتحديث الأنظمة الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الرغبات وتقديم الخدمات للطلاب بصورة سريعة ودقيقة طوال فترة التنسيق.