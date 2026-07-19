ليست مجرد أرقام.. الدليل الكامل لرسوم وحدود تحويلات "أنستاباي" بعد قرارات المركزي الأخيرة

بين عشية وضحاها، تحول تطبيق "أنستا باي" (InstaPay) من مجرد أداة مالية مساعدة إلى العصب النابض للمعاملات النقدية اليومية للملايين في مصر، ومع القرارات الحاسمة والأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وتثبيت أسعار الفائدة، تصدرت منصات البحث تساؤلات ملحة ومخاوف مشروعة لدى الشارع المصري حول امكانية فرض رسوم على التحويلات، أو السقوف المالية الجديدة المسموح بها يومياً وشهرياً، ليدير المواطن أمواله بذكاء وأمان.

حدود التحويل عبر إنستاباي

يعد تطبيق إنستاباي من أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث يتيح إجراء معاملات فورية بين الحسابات البنكية المرتبطة بالتطبيق.

وتصل الحدود القصوى للتحويل عبر التطبيق إلى:

ـ 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

ـ 120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

ـ 400 ألف جنيه الحد الشهري للخصم من البنك الواحد.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق رسوم جديدة على خدماتها، بما فيها خدمات تطبيق إنستاباي، اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

وتبلغ رسوم التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

كما يوفر التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية بعد تجاوز العدد المجاني.

الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك

وفيما يتعلق بالسحب النقدي من فروع البنوك، رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي للسحب بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، في إطار زيادة حدود التعاملات النقدية المتاحة للعملاء.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

ويبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه مصري، وفقًا للحدود المطبقة على البنوك العاملة في السوق المصرية.

انستاباي يحذر مستخدميه من الاحتيال

شدد تطبيق إنستاباي، على أهمية حماية الحسابات الشخصية من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن المحتال يلجأ إلى أساليب متنوعة للحصول على البيانات البنكية أو رموز التحقق السرية.

ويحرص التطبيق على إرسال رسائل نصية دورية إلى العملاء عبر أرقام الهواتف المسجلة، تتضمن تنبيهات بعدم مشاركة الرقم السري أو بيانات الحساب أو أي رموز تحقق مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك أو ممثل لخدمة العملاء.

كما يستخدم إنستاباي منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية مستمرة تستهدف رفع الوعي بمخاطر الاختراق الإلكتروني وأساليب الاحتيال الحديثة.

وأكد إنستاباي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أن كود التحقق لمرة واحدة (OTP) هو الوسيلة الأساسية لتأكيد هوية المستخدم.

طريقة تحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن إجراء التحويلات بسهولة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

ـ فتح تطبيق إنستاباي.

ـ الضغط على "إرسال نقود".

ـ إدخال رقم الهاتف ومبلغ التحويل.

ـ مراجعة بيانات المستلم.

ـ إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام.

ـ الضغط على "إدخال" لإتمام العملية بنجاح.