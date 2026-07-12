في 5 خطوات.. كيف تسحب أموال من ATM باستخدام "انستا باي"؟

​في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، تم إتاحة ميزة جديدة واستثنائية تتيح للمستخدمين سحب النقود كاش من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بكل سهولة وأمان، ودون الحاجة لحمل بطاقة البنك الائتمانية (الكارت)، وذلك عبر تطبيق "انستا باي" (InstaPay).

ف​إذا نسيت محفظتك أو بطاقتك البنكية في المنزل، فلا داعي للقلق بعد الآن. ونقدم الدليل الكامل لخطوات السحب في دقائق معدودة:

​الخطوات الخمس للسحب النقدي:

​الخطوة الأولى: توجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي (ATM) تدعم خدمة "السحب بدون بطاقة".

​الخطوة الثانية: افتح تطبيق InstaPay على هاتفك المحمول، واختر خدمة "سحب نقدي من الـ ATM".

​الخطوة الثالثة: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه عبر التطبيق، وسيظهر لك فوراً رمز أمان مؤقت (OTP).

​الخطوة الرابعة: من شاشة ماكينة الـ ATM، اختر "خدمات بدون بطاقة"، ثم حدد اختيار "محفظة الهاتف / انستا باي".

​الخطوة الخامسة: أدخل رقم موبايلك المسجل والرمز المؤقت (OTP) الذي حصلت عليه من التطبيق، واستلم أموالك كاش فوراً.

​رمز الأمان المؤقت

ويجب أن ت​تذكر دائماً أن رمز الأمان المؤقت (OTP) صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط ولفترة زمنية محدودة جداً (دقائق معدودة). تضمن هذه الآلية أعلى معايير الأمان لمنع أي محاولات للاحتيال أو استغلال البيانات، لذا يُنصح بإنشاء الرمز أثناء تواجدك أمام الماكينة مباشرة لضمان إتمام العملية بنجاح.

و​تأتي هذه الخطوة لتعزز من مفهوم "المجتمع اللانقدي" وتوفير حلول مالية مرنة وسريعة تناسب إيقاع الحياة العصرية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه للفرد، وذلك لتيسير حصول العملاء على السيولة النقدية اللازمة لإنجاز معاملاتهم المختلفة، سواء للأفراد أو للشركات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاحتياجات المالية المتزايدة للعملاء، مع تقليل عدد مرات السحب خلال اليوم الواحد، خاصة لأصحاب المعاملات المالية الكبيرة.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

ويتيح تطبيق «إنستاباي» إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب والتحويل اليومي عبر التطبيق على النحو التالي:

70 ألف جنيه: كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه: كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.