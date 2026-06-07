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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دفنتها بإيدي.. صانعة محتوى تنهار بكاء وتكشف تفاصيل دفن قطتها

صانعة محتوي تنهار بكاء وتكشف تفاصيل دفن قطتها
صانعة محتوي تنهار بكاء وتكشف تفاصيل دفن قطتها
علا محمد

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو متداول لصانعة محتوى تنهار من البكاء بعد تعرض قطتها ،لهجوم مأساوي من مجموعة كلاب، مما أدى إلى وفاتها.


وقد أثار الفيديو تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الكلمات المؤثرة التي قالتها الفتاة وهي تبكي بحرقة.

أوضحت صانعة المحتوى في الفيديو المتداول عبر ⁠منصات  التواصل أن الكلاب هاجمت قطتها وعذبتها أثناء موتها، حيث نهشت أجزاءً من صدرها.

واضافت في الفيديو قائلة:"كوبي قطتي.. بنتي اللي أنا دفنتها بإيدي". وأشارت إلى أنها اضطرت لدفنها بنفسها بسرعة حتى لا تترك ما تبقى من جسدها تأكله.


و لاقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من محبي الحيوانات الأليفة الذين عبروا عن تضامنهم معها، معتبرين أن فقدان حيوان أليف اعتاد الشخص على وجوده كفرد من العائلة يسبب صدمة نفسية وحزناً شديد.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو متداول لصانعة محتوى تنهار من البكاء صانعة محتوى تنهار من البكاء فيديو متداول مواقع التواصل الإجتماعي

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