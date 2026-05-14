كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم على تعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك وفقا لما أفاد به المكتب الرئاسي في سول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأزرق كانج يو جونج – حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم /الخميس/ - إن الرئيسين بحثا أيضا الجهود المبذولة لتعزيز التبادل الثقافي بين كل من سول ومكسيكو سيتي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

ودعا لي المكسيك إلى استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة الطاقة وذلك في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي العالمي بسبب حرب الشرق الأوسط.

وأشار لي إلى أن المكسيك هي أكبر شريك تجاري واستثماري لكوريا الجنوبية في أمريكا اللاتينية.

من جانبها، أكدت شينباوم اهتمام المكسيك الكبير بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي.

ودعت شينباوم الرئيس الكوري الجنوبي لزيارة المكسيك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وهو ما لاقى قبولا من الرئيس لي وفقا لما أفادت به المتحدثة باسم البيت الأزرق كانج يو جونج.