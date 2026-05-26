الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله العلي القدير "أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمة الإسلامية بدوام الأمن والسلام والاستقرار".

کما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدا مباركا.

وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.