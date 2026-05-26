دينية شركات السياحة : جهد متميز للشركات في نجاح التصعيد وخدمة الحجاج وعلاج أية ملاحظات بالمخيمات

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك لجانًا مشتركة بين وزارة السياحة والغرفة تتمركز داخل المخيمات لضمان تنفيذ الخدمات وعدم وجود أية قصور قد يؤثر على راحة الحجاج.

جهد كبير في تصعيد الحجاج

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا أن شركات السياحة ومشرفيها يستحقون الشكر والتقدير من الجميع ، موضحا ان الشركات بذلت جهدا كبيرا في تصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات وكان هذا الجهد سببا في نجاح التصعيد وسهولته، كما أن الشركات كذلك استعدت جيدا لنفرة حجاجها من عرفات إلى مزدلفة.



علاج فوري وجهد متميز للشركات

وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة على أن لجان الغرفة تتابع مع شركات السياحة أحوال الحجاج طوال يوم عرفة ، وقد تم رصد بعض الملاحظات وتم تلافيها ومعالجتها بالتعاون بين الشركات وبعثة الحج السياحي وكذلك شركة الراجحي المختصة بضيافة حجاج السياحة وقد بذل مشرفوا الشركات السياحية جهدا كبيرا لخدمة الحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم وبذل أقصي جهد لحل أية مشاكل أو ملاحظات ظهرت خلال معاينة المخيمات.

وأشار إلي أن أهم الملاحظات التي تم رصدها جاء في عدد قليل جدا من المخيمات مثل انقطاع الكهرباء بمخيم وعطل التكييف في مخيم آخر ، وكل هذه الملاحظات البسيطة تم علاجها فورا وقبل ان تؤثر على الحجاج.



وأشار إلي أنه تم رصد حالة النظافة العامة بمخيمات السياحة والتي لاقت إشادة الحجاج بفضل الجهود المشتركة من الجميع خاصة شركة الضيافة بزيادة العمالة والخدمات في المخيمات وزيارة إعداد دورات المياه بكافة مخيمات الحج السياحى الفاخر والخمس نجوم وأيضا الاقتصادي والبري ، حيث ظهرت المخيمات بصورة تليق بالحج السياحي وثقة الحجاج في شركات السياحة.



تجهيزات متميزة

وشدد أحمد إبراهيم علي ان البعثة خلال الأيام الماضية قامت بعدة جولات ميدانية وصلت لأكثر من زيارة في اليوم الواحد لمني وعرفات ، جاء ذلك للمراجعة عن قرب لكافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات وتسكين الحجاج بها.



وقد شكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد علي مدار الساعة منذ عدة أيام ويستمر تواجدهم بالمخيمات للتأكد من تنفيذ كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة معهم وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار .