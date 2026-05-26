محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية و التنفيذية ورؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أحمد السبيلي مساعد السيد مدير الأمن.

وأكدت المحافظ خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، وتكثيف جهود الوحدات المحلية في طرح السلع الغذائية المخفضة من خلال المنافذ التابعة بالمدن والقرى، والتصدي لأي حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهةً باستمرار أعمال الرصد الفوري والتعامل السريع مع أي مخالفات في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شددت على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة النوبتجيات لرؤساء المراكز والقرى والتأكد من تواجد من ينوب عنهم على رأس العمل طوال أيام العيد،

كما وجهت بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وساحات الصلاة، إلى جانب التأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وسيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.