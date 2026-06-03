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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير البترول يبحث مع "شيفرون" تسريع اتفاقيات ربط حقل الغاز القبرصي بمصر

وزير البترول يبحث مع "شيفرون
وزير البترول يبحث مع "شيفرون
أ ش أ

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع سكوت تشايلدرز مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة "شيفرون" العالمية، والوفد المرافق له، إجراءات الإعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي، والإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع، الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر، بما يعظم من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم المشروع والعمل كشريك رئيسي في إنجاحه، مشددًا على أهمية الانتهاء من الاتفاقيات المنظمة لعمليات التنمية ونقل الغاز وتسويقه وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يمهد للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع ويحقق مصالح مصر وقبرص والشركاء المستثمرين في الحقل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تكثيف اجتماعات المتابعة وتسريع مراجعة مسودات الاتفاقيات للوصول إلى صيغها النهائية خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أكد سكوت تشايلدرز أن مشروع "أفروديت" يحقق تقدمًا جيدًا على المستويين الفني والتجاري، لافتًا إلى التقدم في الدراسات والأعمال الخاصة بوحدة الإنتاج العائمة وخطوط الأنابيب البحرية ومنظومة نقل ومعالجة الغاز، مشيرًا إلى أن استكمال الاتفاقيات الرئيسية يمثل خطوة محورية نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وأكد الجانبان أن استهداف الانتهاء من الاتفاقيات الأساسية بحلول سبتمبر المقبل سيمثل نقطة تحول رئيسية في مسار المشروع، كما بحثا الاستفادة من القدرات والخبرات المتخصصة لشركات قطاع البترول المصري في أعمال التصنيع البحري والإنشاءات الهندسية لدعم سرعة تنفيذ المشروع.

وزير البترول بشركة شيفرون العالمية مشروع تنمية حقل أفروديت

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