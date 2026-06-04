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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسامة ربيع: السفينة "فخر1" تدعم جهود الدولة في اكتشافات الغاز والبترول

وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية "فخر 1" تمهيدا لانضمامها لأسطول هيئة قناة السويس
وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية "فخر 1" تمهيدا لانضمامها لأسطول هيئة قناة السويس
أ ش أ

 أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم الخميس وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة "فخر 1" لشركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة وذلك بعد عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من الصين وذلك تمهيدا لانضمامها لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة اليوم في بيان صحفي أن رحلة سفينة الخدمات البترولية استغرقت 33 يوما دون توقف منذ انطلاقها من الصين وذلك بعد اكتمال بنائها بترسانة Ningde Tai Jinzhou Yuajin، لتعبر قناة السويس لتصل إلى وجهتها الأخيرة بشركة التمساح لبناء السفن.

يبلغ طول سفينة الخدمات البترولية" فخر 1" 64.8 مترا وعرضها 16 مترا بغاطس 5 أمتار ، وهي مجهزة لإعاشة طاقم مكون من 60 شخصا.

وتمتاز سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" بأنها مصممة وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً لأنظمة تشغيل الوحدات البحرية الموفرة فى استهلاك الوقود، كما أنها مجهزة لأعمال الغطس و تعمل الوحدة بنظام DP2 الذي يسمح لها بتثبيت الوحدة في مكانها دون الحاجة لرمي المخطاف

وخلال مراسم الاستقبال أكد رئيس هيئة قناة السويس أن السفينة هي الأولى من نوعها في مصر المجهزة للعمل كسفينة استكشاف جغرافي Geo survey في استخدامات الجسات البحرية والاستكشافات البترولية بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للتوسع في مجال اكتشافات الغاز والبترول من خلال تعزيز الأسطول المصري بوحدات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالميا وبما يُحقق وفراً اقتصاديا بتوفير العملة الصعبة بدلا من الاعتماد على وحدات مملوكة لشركات أجنبية

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تجهيزات استلام سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" فى وجود هيئة الاستشارات الانجليزية ABL وذلك بعد تجهيز سفينة الخدمات بمعدات الغطس إيذانا برفع العلم عليها خلال الفترة المقبلة

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة"فخر 1" ستعمل في منطقة أبو رديس في البحر الأحمر ضمن بنود التعاقد مع شركة بتروبيل إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول على أن تبدأ العمل الفعلي خلال شهر يوليو المُقبل بمشيئة الله

وشدد على حرص الهيئة على دعم وتعزيز قدرات أسطولها البحري بمختلف الوحدات البحرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يجري حاليا استكمال المباحثات لبناء سفينة خدمات بترولية مماثلة للسفينة فخر 1 للعمل في مجال الاكتشافات البترولية

وعلى هامش الاحتفالية، حرص رئيس الهيئة على تفقد السفينة" فخر 1" من الداخل والتقاط صور تذكارية مع طاقم السفينة والعاملين بالشركة

وفي ضوء مشاركة شركة التمساح لبناء السفن في مشروع كوبري النصر العائم 2 أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره وامتنانه لكافة المشاركين في المشروع، مثمناً جهودهم المُخلصة في تحقيق هذا الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وخلال وقت قياسي

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة جني الثمار بعد فترة من العمل الجاد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة للهيئة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات جديدة وزيادة أرباح شركاتها التابعة

جدير بالإشارة أن سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" مملوكة لتحالف يضم شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة القناة للحبال وتعد هي السفينة الرابعة ضمن أسطول سفن الخدمات البترولية المشغلة بواسطة شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة والتي يضم أسطولها سفن الخدمات "أمان" و "أحمد فاضل" و"بدر"

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة فخر 1 قافلة الجنوب أسطول الوحدات البحرية

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