الرئيس الإيراني يلتقي وزير الداخلية الباكستاني لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب الوكالة، أكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء أهمية العلاقات بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتين جارتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية ممتدة، مشدداً على ضرورة توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما تطرق الجانبان إلى ملفات التعاون الأمني وإدارة الحدود المشتركة ومكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود، إضافة إلى فرص تطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد المسؤولان أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الباكستانية زخماً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث تبادل الجانبان خلال الأشهر الماضية عدداً من الزيارات الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى الهادفة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

كما يتزامن الاجتماع مع جهود إقليمية ودولية مكثفة لاحتواء التوترات في الشرق الأوسط وتشجيع الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة.

من جانبه، نقلت الوكالة عن وزير الداخلية الباكستاني تأكيده حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة.



كما أعرب عن تقدير إسلام آباد للدور الذي تؤديه طهران في دعم مسارات التعاون الإقليمي.