رغم التوترات الإقليمية.. واشنطن وطهران تستأنفان المفاوضات في سويسرا

أعلنت إيران استمرار مشاركتها في المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة في سويسرا، رغم تصاعد التوترات الإقليمية وتهديدها باتخاذ إجراءات إضافية على خلفية ما وصفته بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في لبنان.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيهات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان، مع الإبقاء على انتشار القوات في المناطق التي تسيطر عليها حالياً، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد على الجبهة الشمالية.

وأكدت طهران أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددة على أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم يجب أن يكون متكاملاً، وأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يعرقل مسار الاتفاق.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى عبور عشرات السفن التجارية عبر المضيق خلال الساعات الماضية، فيما شدد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على أن واشنطن لا ترى مؤشرات تدل على إغلاق المضيق، وأنها ما زالت ملتزمة بإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة للتقدم.

ومن المقرر أن تشهد سويسرا خلال الأيام المقبلة لقاءات فنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، لبحث الملفات النووية والعقوبات وآليات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المرحلة السابقة من المفاوضات.