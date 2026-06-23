أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

قد تبدو لحظة الوقوف أمام آلة الصراف الآلي موقفًا يوميًّا عابرًا، لكنها في كثير من الأحيان تختصر علاقة الإنسان بالمال، وبالوقت، وبالاطمئنان الشخصي.

في إحدى هذه اللحظات، بينما كنت أنتظر إتمام عملية سحب اعتيادية، أدركت كيف أصبحت الخدمات المصرفية جزءًا أساسيًّا من تفاصيل حياتنا اليومية.

لم تعد المعاملات البنكية مرتبطة بزيارة الفروع فقط، بل صارت التكنولوجيا المصرفية تمنح العملاء سهولة الوصول إلى أموالهم على مدار الساعة، عبر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

هذا التطور لم يأتِ من فراغ. فقد شهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة تحديثًا ملحوظًا في بنيته التكنولوجية، بدعم من سياسات نقدية وتنظيمية يقودها البنك المركزي المصري، الذي يضطلع بدور أساسي في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز متانة البنوك، وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يضمن وصول الخدمات المصرفية إلى شرائح أوسع من المجتمع.

كما حرصت البنوك العاملة في السوق المصرية على الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما يعكس توجهًا استراتيجيًّا نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وأمانًا.

وربما لأن هذه الخدمات أصبحت جزءًا من الروتين اليومي، فإن أي لحظة انتظار قصيرة أمام الماكينة تمنحنا فرصة للتأمل في علاقتنا بالأرقام والحسابات. فالمال، رغم أهميته، يظل وسيلة لتنظيم الحياة، لا مقياسًا نهائيًّا للطمأنينة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الثقة في المنظومة المصرفية، وهي ثقة ترسخت بفضل الأطر الرقابية المحكمة التي يضعها البنك المركزي، والالتزام المهني للبنوك المصرية في إدارة أموال المودعين وفق معايير واضحة من الحوكمة والانضباط المالي.

إن الوقوف أمام آلة الصراف الآلي ليس مجرد معاملة مالية، بل انعكاس لمنظومة اقتصادية متكاملة تعمل بصمت لضمان الاستقرار، وتسهيل حركة الأموال، ودعم النشاط الاقتصادي.

ويبقى اليقين الأهم أن الاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار النفسي؛ فالأرقام قد تتغير، لكن الثقة في المؤسسات، والإيمان بأن الرزق بيد الله، يظلان الأساس الحقيقي للطمأنينة.