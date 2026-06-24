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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا .. «تيك توك» تحذف 2.9 مليون فيديو مُخالف في السعودية خلال 3 أشهر

TikTok
TikTok
احمد الشريف

أعلنت منصة "تيك توك" (TikTok) العالمية لتبادل المقاطع المصورة القصيرة عن شطب أكثر من 2.9 مليون فيديو ينتهك إرشادات مجتمعها التوجيهية داخل المملكة العربية السعودية؛ وأماط تقرير الشفافية البرمجي الأحدث الصادر عن الشركة لعام 2026 اللثام عن إحصائيات رصدية موسعة، تؤكد تسريع وتيرة مراجعة وحظر المواد الرقمية غير المتوافقة مع معمعة معايير السلامة والأمن الإقليمي على مدار ثلاثة أشهر فقط، مما يمثل منعطفاً حمائياً صارماً للحد من انتشار المحتوى المضلل والخارج عن الأطر التنظيمية.

تفكيك شفرات الرصد الآلي  

تستهدف السياسة الرقابية المشددة للمنصة الصينية سحق الحسابات الوهمية والحد من انتشار المقاطع التي تروج لبيانات زائفة أو سلوكيات غير قانونية؛ وتمنح الخوارزميات الذكية المطورة لعام 2026 فرق الإشراف البشري القدرة على أتمتة فحص ومعالجة البلاغات في أجزاء من الثانية بنسبة نجاح بلغت 100% لحظر المواد المسيئة قبل وصولها لصفحة التفضيلات الرئيسية (For You)، بالتكامل مع الشفرات الأمنية المحدثة لتعقب البث المباشر.

أتمتة الفرز العصبي لحماية الهوية الافتراضية 

تمنع تيك توك انتشار الأكواد الضارة أو السلوكيات الرقمية المنحرفة عبر حقن أنظمتها التوليدية ببروتوكولات ذكاء اصطناعي مكثفة مخصصة للمنطقة العربية؛ وحرص مبرمجو قواعد البيانات على تأسيس جدار حمائي صامت يتولى أتمتة التعرف على التعبيرات الصوتية والنصوص المخالفة، مما يحمي عتاد المعالجة العصبية للهواتف والساعات الذكية من السخونة المفرطة اللحظية أو النزيف الطاقي للبطارية الناتج عن التفاعل العشوائي الكثيف مع تلك المنشورات غير المستقرة برمجياً.

انعكاسات تنظيمية واسعة  

تفتح هذه الإجراءات الصارمة في الخليج العربي آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ووكلاء الديجيتال ميديا في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تشديد الرقابة في الأسواق المجاورة يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يدفع المستهلك المصري، والشباب المستقلين، وصناع المحتوى على قنوات العمل الحر بمصر إلى الالتزام الكامل بالقواعد الاحترافية لتفادي قفل حساباتهم الاستثمارية، مما يضمن إدارة مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

TikTok تيك توك الديجيتال ميديا

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