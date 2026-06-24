كولومبيا تحرز الهدف الأول في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026

نجح منتخب كولومبيا في ترجمة أفضليته الكبيرة إلى هدف التقدم أمام الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل دانييل مونيوز هدفًا ثمينًا منح المنتخب اللاتيني أفضلية مستحقة في الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي رغم الهيمنة الكاملة للمنتخب الكولومبي، الذي أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل أمام تألق استثنائي من الحارس الكونغولي ليونيل مباسي، الذي وقف حائط صد أمام محاولات لويس دياز وخاميس رودريجيز وجون أرياس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الكولومبي ضغطه المكثف بحثًا عن هدف يترجم سيطرته، بينما تراجع المنتخب الكونغولي إلى مناطقه الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر يوان ويسا وثيو بونجوندا.

وأجرى المدير الفني لكولومبيا عدة تغييرات هجومية مؤثرة بالدفع بكل من خوان فيرناندو كوينتيرو وجون كوردوبا، وهو ما منح الفريق حلولًا إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

وجاءت الدقيقة 76 لتحمل الخبر السعيد للجماهير الكولومبية، بعدما مرر خوان كوينتيرو كرة ذكية داخل منطقة الجزاء إلى دانييل مونيوز، الذي سدد مباشرة نحو المرمى.

وتغير اتجاه الكرة بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتخدع الحارس ليونيل مباسي وتسكن الشباك معلنة الهدف الأول لكولومبيا وسط فرحة عارمة من لاعبي المنتخب اللاتيني.

وحمل الهدف مكافأة مستحقة للمنتخب الكولومبي الذي فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 69% مقابل 31% فقط للكونغو الديمقراطية، كما وصل عدد التسديدات إلى 16 محاولة مقابل 3 فقط للمنافس، بينما سدد لاعبو كولومبيا 7 كرات بين القائمين والعارضة مقابل صفر للمنتخب الكونغولي.

وقبل الهدف بدقائق واصل ليونيل مباسي تألقه اللافت بعدما تصدى لانفراد خطير من لويس دياز في الدقيقة 51، كما أبعد عدة محاولات خطيرة أبقت النتيجة متعادلة لفترة طويلة.

في المقابل، حاول منتخب الكونغو الديمقراطية الرد بعد استقبال الهدف، حيث اعتمد على تحركات يوان ويسا وبعض المحاولات من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الكولومبي بقيادة دافينسون سانشيز وجون لوكومي نجح في الحفاظ على تقدمه.

وبات المنتخب الكولومبي قريبًا للغاية من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ يمنحه الفوز الحالي ست نقاط كاملة بعد انتصاره في الجولة الأولى على أوزبكستان بنتيجة 3-1.

ومع دخول المباراة ربع الساعة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى قدرة المنتخب الكونغولي على العودة في النتيجة، أو نجاح كولومبيا في الحفاظ على تقدمها الثمين الذي وضع قدمًا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.