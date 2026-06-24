قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. «تيك توك» تحذف 2.9 مليون فيديو مُخالف في السعودية خلال 3 أشهر
أعمال مُستحبة في يوم عاشوراء .. دار الإفتاء تنصح بهذه الأمور
أقل سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 24-6-2026
لأول مرة في التاريخ.. أحمد موسى: مسح جوي شامل لمصر لاكتشاف الكنوز المدفونة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم.. ومتابعة أسعار السلع والمشروعات القومية على الطاولة
مفاجأة لا تصدق في السودان.. رجل يعود إلى منزله بعد يومين من تشييع جنازته
كولومبيا تحرز الهدف الثاني في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026
بعد تأييد حبس نجله.. «ميدو» يطمئن جمهوره: حالتي تحسّنت وأخضع لمتابعة طبية دقيقة في المنزل
كواليس صعبة .. أحمد حسام ميدو يروي تفاصيل دخوله المستشفى
«مباسي» يتألق ويحرم كولومبيا من التقدّم.. والتعادل السلبي يحسم الشوط الأول أمام الكونغو الديمقراطية
125 جنيهًا في الجرام .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم الأربعاء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولومبيا تحرز الهدف الأول في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026

كولومبيا
كولومبيا
محمد سمير

نجح منتخب كولومبيا في ترجمة أفضليته الكبيرة إلى هدف التقدم أمام الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل دانييل مونيوز هدفًا ثمينًا منح المنتخب اللاتيني أفضلية مستحقة في الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي رغم الهيمنة الكاملة للمنتخب الكولومبي، الذي أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل أمام تألق استثنائي من الحارس الكونغولي ليونيل مباسي، الذي وقف حائط صد أمام محاولات لويس دياز وخاميس رودريجيز وجون أرياس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الكولومبي ضغطه المكثف بحثًا عن هدف يترجم سيطرته، بينما تراجع المنتخب الكونغولي إلى مناطقه الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر يوان ويسا وثيو بونجوندا.

وأجرى المدير الفني لكولومبيا عدة تغييرات هجومية مؤثرة بالدفع بكل من خوان فيرناندو كوينتيرو وجون كوردوبا، وهو ما منح الفريق حلولًا إضافية في الثلث الأخير من الملعب.

وجاءت الدقيقة 76 لتحمل الخبر السعيد للجماهير الكولومبية، بعدما مرر خوان كوينتيرو كرة ذكية داخل منطقة الجزاء إلى دانييل مونيوز، الذي سدد مباشرة نحو المرمى.

وتغير اتجاه الكرة بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتخدع الحارس ليونيل مباسي وتسكن الشباك معلنة الهدف الأول لكولومبيا وسط فرحة عارمة من لاعبي المنتخب اللاتيني.

وحمل الهدف مكافأة مستحقة للمنتخب الكولومبي الذي فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 69% مقابل 31% فقط للكونغو الديمقراطية، كما وصل عدد التسديدات إلى 16 محاولة مقابل 3 فقط للمنافس، بينما سدد لاعبو كولومبيا 7 كرات بين القائمين والعارضة مقابل صفر للمنتخب الكونغولي.

وقبل الهدف بدقائق واصل ليونيل مباسي تألقه اللافت بعدما تصدى لانفراد خطير من لويس دياز في الدقيقة 51، كما أبعد عدة محاولات خطيرة أبقت النتيجة متعادلة لفترة طويلة.

في المقابل، حاول منتخب الكونغو الديمقراطية الرد بعد استقبال الهدف، حيث اعتمد على تحركات يوان ويسا وبعض المحاولات من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الكولومبي بقيادة دافينسون سانشيز وجون لوكومي نجح في الحفاظ على تقدمه.

وبات المنتخب الكولومبي قريبًا للغاية من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ يمنحه الفوز الحالي ست نقاط كاملة بعد انتصاره في الجولة الأولى على أوزبكستان بنتيجة 3-1.

ومع دخول المباراة ربع الساعة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى قدرة المنتخب الكونغولي على العودة في النتيجة، أو نجاح كولومبيا في الحفاظ على تقدمها الثمين الذي وضع قدمًا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.

مونيوز كولومبيا دياز الكونغو الديموقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

محافظ بني سويف

ظهرت الآن.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

بالصور

طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء

ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

أعراض سرطان المبيض قد تتشابه مع مرض شائع بيننا.. دراسة صادمة

صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد