محمد صلاح: أتوقع وصول مصر لدور الـ 16 في كأس العالم.. و«زيزو» مش من حقه يغضب

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، ثقته الكبيرة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بما يقدمه المنتخب من أداء وروح قتالية خلال الفترة الحالية.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: غنوا الأغاني بتاعتنا.. يا مصر بتعمليها إزاي؟”

وأضاف: “زيكو يُعد اكتشاف البطولة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق إنجاز وإثبات أنفسهم".

وتابع: “أتوقع أن منتخب مصر سيصل إلى دور الـ16، وحسام حسن صنع تاريخًا لم يحققه كثيرون، وسيواصل كتابة التاريخ مع المنتخب".

وأوضح: “الأهم بالنسبة لحسام هو التأهل، واللاعبون معه يكتبون تاريخًا جديدًا للكرة المصرية".

وأشار إلى أن المدير الفني تطور كثيرًا في التعامل مع الضغوط، قائلًا: “حسام حسن يحاول تصحيح أخطائه، وكان يتحدث كثيرًا في السابق، أما الآن فلم يعد يهتم بالانتقادات".

وواصل: “أنا متفائل جدًا بحسام حسن، واللاعبون رجال، وأداؤهم أمام بلجيكا كان يستحق 10 من 10".

وعن أحمد سيد زيزو، قال: “ليس من حق زيزو أن يغضب، بل عليه أن يعمل أكثر على نفسه إذا أراد التفوق على عمر مرموش وأحمد زيكو".

واختتم تصريحاته قائلًا: “إذا أردنا تقييم منتخب مصر حاليًا، فهو يقدم كرة جماعية بشكل واضح، وأتمنى من الجماهير التحلي بالصبر ودعم حسام حسن والمنتخب خلال الفترة المقبلة".