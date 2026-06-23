منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

في لحظة واحدة، ينتهي المشهد ويبدأ التريند.

قاتل يخرج من كادر مظلم، يترك خلفه جثة وسؤالًا مفتوحًا، ثم يجد نفسه بعد دقائق بطلًا على السوشيال ميديا. صورته تنتشر، مشاهده تتحول إلى كوميكس، والجمهور يكتب عنه بنبرة حنان غريبة... «صعبان عليا»، «اتظلم»، «كان محتاج حضن»، «الدنيا عملت فيه كده». هنا تحدث الصدمة الحقيقية. الجريمة واضحة، الدم حاضر، ومع ذلك تتحرك العاطفة في اتجاه الجلاد.

هذه المفارقة تكشف تحولًا كبيرًا في علاقة الجمهور المصري بالشرير. في زمن سابق، كان الشرير يدخل المشهد محاطًا بعلامات كراهية جاهزة؛ تمثلها نظرة حادة، ضحكة ساخرة، بدلة أنيقة تخفي خبثًا صريحًا، أو صوت غليظ يعلن الخطر قبل الفعل. أسماء مثل توفيق الدقن وعادل أدهم صنعت نموذجًا كلاسيكيًا للشرير الذي ينتظر الجمهور عقابه بشغف. أما اليوم، فقد صار الشرير أكثر قربًا، وأشد التباسًا، وأقدر على انتزاع التعاطف من قلب المشاهد.

تحررت الدراما المصرية الحديثة تدريجيًا من صورة البطل المصقول حتى اللمعان. البطل القديم كان يصلح كل شيء، يفهم كل شيء، ويخرج من الأزمات بضمير أبيض وجبهة مرفوعة. هذه الصورة فقدت الكثير من سحرها أمام جمهور يعيش يوميًا وسط ارتباك أخلاقي حقيقي. الحياة نفسها صارت أعقد من حكاية طيب وشرير، والشارع يعرف جيدًا أن الإنسان يحمل داخله مناطق مضيئة وأخرى معتمة.

من هنا ظهر البطل الرمادي، أو الـ "Anti-Hero"، كشخصية أكثر قدرة على جذب الانتباه. هذا النوع يخطئ، يندفع، ينتقم، يحب بطريقة مؤذية، ويحاول النجاة بأساليب قاسية.

تأتي جاذبيته من كونه إنسانًا عاديًا؛ يراه الجمهور قريبًا من هشاشته اليومية، ثم يرتبك أمام قدرته على دفع هذه الهشاشة إلى نهايات خطرة. يعيش الشرير المحبوب في هذه المنطقة تحديدًا. هو شخصية تدفعنا للاعتراف بوجود الطمع، الغيرة، الكراهية، والرغبة في الثأر داخل النفس البشرية. يرى المشاهد عيوبه مكبرة على الشاشة، فيرتبك بين الإدانة والتفهم. السيناريو هنا يسوق العاطفة بهدوء، يفتح بابًا صغيرًا للشفقة، ثم يترك الجمهور يملأ الفراغ من تجاربه الشخصية.

يصنع الكاتب الذكي الفخ من التفاصيل. الجريمة وحدها تصنع رفضًا مباشرًا، أما السياق فيصنع ارتباكًا. لذلك يعود السيناريو إلى الطفولة، من بيت قاس، وشارع يبتلع الضعفاء. لحظة بعد أخرى، يكتشف المشاهد «الظلم الأول» الذي كسر الشخصية قبل أن تكسر الآخرين.

الفلاش باك العاطفي يعمل كجسر خفي بين الضحية والجلاد؛ فحين نرى الطفل الذي تعرض للإهانة، يلين حكمنا على الرجل الذي صار مخيفًا. هنا تظهر سيكولوجية التبرير العاطفي؛ فيبدأ المشاهد في قراءة الشر كاستجابة لجرح قديم، وكطريق تشكل عبر القهر والخسارة.

هذا يمنح الشخصية قابلية للفهم الدرامي داخل الحكاية، مع بقاء الفعل في مساحة الإدانة. الفارق كبير بين التبرير والفهم؛ فالأول يخفف ثقل الجريمة، والثاني يكشف الطريق الذي قاد إليها. الدراما الجيدة تراهن على المنطقة الثانية؛ تجعلنا نقترب من النار، ونشعر بحرارتها، ثم تترك لنا مسؤولية الحكم.

وفي هذا السياق، يمكن استدعاء فكرة قريبة من متلازمة ستوكهولم بشكل مبسط. المشاهد يقضي ساعات طويلة مع الشخصية المؤذية، يسمع صوتها الداخلي، يعرف أسرارها، ويرى لحظات ضعفها. مع الوقت، تتكون علاقة عاطفية معقدة؛ علاقة تخلط الخوف بالشفقة، والرغبة في العقاب بالحزن على المصير.

وهنا، يمكن تلخيص الفخ النفسي في عبارة واحدة؛ كلما انفتح الجرح القديم أمام الجمهور، ازداد الحكم الأخلاقي اضطرابًا. وفي حكايات الانتقام الاجتماعي، يظهر الشخص الهادئ كأنه مشروع انفجار مؤجل. يبدأ من مساحة مألوفة، بيت بسيط، حياة عادية، رغبة في النجاة، ثم تأتي الخسارة كضربة تغير صفاته. الفقر، الخيانة، القهر العائلي، الإهانة الطبقية، أو انسداد طريق العدالة؛ كلها تتحول داخل السيناريو إلى وقود درامي يدفع الشخصية نحو نسخة أكثر قسوة.

ومع تراكم الضغط، تتغير التفاصيل الصغيرة قبل الأفعال الكبرى؛ نبرة الصوت، النظرة، وحركة الجسد، كأن الشخصية قررت مغادرة صورتها القديمة. هنا تتحول الطيبة إلى غضب منظم، ويمنح الخذلان صاحبه إحساسًا زائفًا بالقوة، وتبدأ الضحية القديمة في ارتداء ملامح الجلاد. قوة هذه النماذج تأتي من قربها من الواقع؛ فالشر هنا له بيت وذاكرة ولهجة وجرح شخصي، يظهر كامتداد لحياة قاسية وكحالة إنسانية تشكلت عبر الخسارة والقهر. لذلك يتفاعل الجمهور معه بحيرة واضحة؛ يخاف من أفعاله، ويفهم ألمه، ويتابع سقوطه كأنه يشاهد احتمالًا بشريًا كان يمكن أن يحدث لأي شخص تحت ضغط شديد.

ويبقى السؤال... لماذا نصفق أحيانًا للجلاد؟

يحمل هذا الانحياز معنى نفسيًا شائكًا. يرى الجمهور في الانتقام عدالة فورية، خصوصًا حين تبدو العدالة الرسمية بطيئة أو عاجزة داخل الحكاية. الضحية التي عاشت قهرًا طويلًا تتحول، في خيال المشاهد، إلى أداة عقاب بديلة. عند هذه النقطة، يأخذ الجلاد شكل الغضب المكبوت داخل الناس.

تلعب الدراما على هذا الخيط بحرفية. تمنح المشاهد شخصًا تعرض للخذلان، ثم تضع في يده قوة ضخمة. المتفرج يعرف خطورة هذا التحول، لكنه يشعر بلذة مؤقتة لأن الضعيف صار قادرًا على الرد. هذه اللذة هي منطقة الخطر في الحكاية؛ فهي تكشف شهوة كامنة للثأر، أكثر مما تكشف حبًا حقيقيًا للعنف.

تنجح هذه الشخصية لأنها تجمع داخلها صورتين متصارعتين، طفلًا مجروحًا ورجلًا مخيفًا. الأولى تفتح باب التعاطف، والثانية تفرض الرهبة، وبينهما تولد الجاذبية الدرامية. يكفي أن يضع السيناريو الجرح في مكانه الصحيح، ثم يترك الأحداث تفعل الباقي.

التصفيق للجلاد، في لحظات كثيرة، يبدو كصرخة غضب من عدالة غائبة، ويكشف عن رغبة قديمة في إنصاف متأخر.

هنا تتركنا الدراما المعاصرة أمام سؤالها الأشد قسوة... كم يحتاج الإنسان الطيب من ظلم حتى يتحول في أعيننا إلى شرير محبوب؟