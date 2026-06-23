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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لموعد صرف معاشات شهر يوليو متضمنة الزيادة الجديدة 15% لـ 11 مليون مستفيد.

موقف الزيادة الجديدة

تقر الزيادة الجديدة كل عام طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث نص على زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام بنسبة 15%.

 ينتظر أصحاب المعاشات والمستحقين، اعلان قرار الزيادة الجديدة السنوية وقيمة الزيادة .

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.

 وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في اقرب وقت ممكن.

من جانب أخر  صرفت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي معاش شهر يونيه قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، قد أوضح أن صرف المعاش  من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات. 

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