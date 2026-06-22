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موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات
رشا عوني

يترقب ملايين المستفيدين من أصحاب المعاشات، تطبيق الزيادة الجديدة المقررة هذا العام وفقاً للقانون، لتتصدر زيادة المعاشات2026 عمليات البحث بشكل واسع فط طل اقتراب موعد صرف معاشات شهر يوليو2026 والتي من المتوقع أن تشمل زيادة جديدة سنوية كما يجرى كل عام. 

 

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.



موعد صرف معاشات يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو2026 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.

استعدادات زيادة المعاشات قريباً 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الزيادة الدورية للمستحقين.

وأوضحت الهيئة، أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة زيادة المعاشات 2026، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، على أن يتم إعلان النسبة النهائية بعد اعتمادها رسميًا.


متى زيادة المعاشات 2026؟

من المقرر تطبيق زيادة المعاشات2026 رسمياً في يوليو المقبل، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حيث يترقب المستفيدين وأصحاب المعاشات ، الإعلان رسمياً عن زيادة المعاشات وبدء التطبيق.
 

نسبة زيادة المعاشات 2026

وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نسبة زيادة المعاشات 2026، إلا أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد قيمة الزيادة الجديدة، بما يضمن استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين المستفيدين.

الزيادة لا تتجاوز 15%

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك ، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد أسابيع قليلة من الآن.

تحسين الأوضاع المعيشية

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، في إطار توجه الدولة نحو توفير الدعم للفئات المستحقة ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما تهدف الزيادة إلى الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين على المدى الطويل.

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