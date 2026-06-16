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بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب بداية العام المالي الجديد، تتجه أنظار ملايين أصحاب المعاشات في مصر نحو الزيادة السنوية المرتقبة التي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. ويأتي هذا الاهتمام في ظل تطلع المستفيدين إلى تحسين دخولهم ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة أن الزيادة السنوية تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم أصحاب المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة السنوية للمعاشات مع بداية كل عام مالي جديد، أي اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام. وتُحدد نسبة الزيادة بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات واستدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل دراسة النسبة

حتى الآن، لم تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل رسمي نسبة الزيادة المقررة لعام 2026. وتعمل الجهات المختصة خلال الفترة الحالية على مراجعة المؤشرات المالية والدراسات الفنية لتحديد النسبة المناسبة التي يمكن تطبيقها خلال العام الجديد.

وتستهدف هذه الدراسات الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لصناديق التأمينات، بما يضمن استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

ملايين المستفيدين في انتظار الإعلان الرسمي

ينتظر ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات صدور القرار الرسمي خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن نسبة الزيادة النهائية قبل موعد بدء الصرف، بما يمنح المستفيدين رؤية واضحة بشأن قيمة مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة.

الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات

تأتي الزيادة السنوية للمعاشات ضمن جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه المستحقات كمصدر رئيسي للدخل. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية بشكل منتظم.

يبقى إعلان نسبة زيادة المعاشات لعام 2026 محل اهتمام واسع بين أصحاب المعاشات وأسرهم، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات الجارية حاليًا. ومع اقتراب موعد التطبيق الرسمي في يوليو المقبل، تزداد التوقعات بأن تحمل الزيادة الجديدة دعمًا إضافيًا للملايين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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