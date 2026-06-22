بشرى لأصحاب معاشات ماسبيرو.. بدء صرف مكافأة نهاية الخدمة من يوليو 2026

أكدت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أنها التقت بالـ وزير المالية على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، في لقاء وصفته بـ"العابر والمثمر"، حيث تم التطرق إلى ملف أصحاب معاشات ماسبيرو الذي يحظى باهتمام واسع.

وقالت البدوي في منشور لها علي صفحتها الشخصية فيس بوك إن الوزير طمأنها بشأن موقف العاملين وأصحاب المعاشات، موضحًا أنه تم ضخ مليار جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، في إطار دعم تسوية المستحقات المالية.

صرف مكافأة نهاية الخدمة من يوليو 2026

وأضافت، في تصريح لها عقب اللقاء، أنها استفسرت بشكل مباشر عن مكافأة نهاية الخدمة، لافتة إلى أن وزير المالية أكد أنه تم بالفعل الانتهاء من جدولة الصرف، على أن تبدأ أولى الدفعات اعتبارًا من أول يوليو 2026، مشيرًا إلى أن المكافأة مدرجة ومحسوبة بالكامل ضمن المبلغ المخصص.

وأعربت رئيس لجنة السياحة والآثار عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا الملف، موجهة الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على توجيهاته بحل الأزمة في أغسطس 2025، ولرئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني على متابعته وعرض الملف، وكذلك للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب على دورها في متابعة القضية خلال دورة الانعقاد الحالية.