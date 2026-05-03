إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرا"م"، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول، نصف كم، واتسم التصميم باللون البينك المزين بنقوشات الورد المبهجة.

وانتعلت إلهام شاهين حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، وارتدت مع حقيبة يد بنفس نقوشات الفستان، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.