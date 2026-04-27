صغرت 20 سنة.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين خلال رحلتها لأمريكا

حرصت الفنان إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا لها خلال رحلتها لأمريكا.

أثارت إلهام شاهين الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي برشاقتها و شبابها التي ظهرت في الصور، كما اعتمدت في هذه الرحلة على مجموعة من الإطلالات و الأزياء العصرية.

اتسمت ملابس إلهام شاهين بأنها كشفت عن خسارة وزنها الملحوظة، كما حرصت على اتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسق معها ويبرز جمالها.

تنوعت إطلالات إلهام شاهين بين الفساتين المبهجة و الإطلالات ذات الروح الشبابي مما جعلها محط أنظار الجميع، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

وم الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و الغير مبالغ فيها أيضا.