قلص مكاسبه.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام يوم الثلاثاء 5-5-2026

قلص الدولار مكاسبه أمام الجنيه في البنوك ختام تعاملات اليوم، وتراجع سعر شراء العملة الخضراء قرشين ليسجل 53.78 جنيه الآن.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

53.78 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:

53.77 جنيه للشراء.

53.87 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

53.75جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست عند:

53.75 جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.73 جنيه للشراء.

53.83 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.70جنيه للشراء.

53.80جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأولي نحو:

53.68جنيه للشراء.

53.78جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.67 جنيه للشراء.

53.77 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

53.67 جنيه للشراء.

53.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.69جنيه للشراء.

53.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

53.66جنيه للشراء.

53.76جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العقاري المصري العربي نحو:

53.65 جنيه للشراء.

53.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

53.60 جنيه للشراء.

53.70 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

53.67 جنيه للشراء.

53.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

53.68جنيه للشراء.

53.82 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

53.73 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

53.78 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

53.67 جنيه.