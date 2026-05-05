ارتفاعات متتالية.. صعود سعر الدولار في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ليقترب من 54 جنيها للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل:

53.80جنيه للشراء.

53.90 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

53.80جنيه للشراء.

53.90 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:

53.77 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

53.75 جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي ليسجل:

53.72 جنيه للشراء.

53.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

53.71جنيه للشراء.

53.81جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.70جنيه للشراء.

53.80جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

53.70جنيه للشراء.

53.80جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.69جنيه للشراء.

53.79 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

53.67جنيه للشراء.

53.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

53.66 جنيه للشراء.

53.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.65 جنيه للشراء.

53.75 جنيه للبيع.

قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

53.65 جنيه للشراء.

53.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات نحو:

53.55 جنيه للشراء.

53.65 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

53.38 جنيه للشراء

53.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

53.46 جنيه للشراء.

53.60 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

53.80 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

53.48 جنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

53.73 جنيه.