الدولار بكام الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره .

سعر الدولار فى البنوك

الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 53.46 جنيه للشراء، 53.60 جنيه للبيع.

الدولار في بنكي مصر والأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي مصر والأهلي: 53.48 جنيه للشراء، 53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 53.38 جنيه للشراء، 53.48 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 53.48 جنيه للشراء، 53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي الإسلامي: 53.45 جنيه للشراء، 53.55 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، وصل سعر الدولار إلى 53.47 جنيه للشراء، 53.57 جنيهللبيع.

الدولار في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العربي الإفريقي: 53.47 جنيه للشراء، 53.57 جنيه للبيع.

الدولار في بنك نكست

سعر الدولار في بنك نكست مقابل الجنيه: 53.48 جنيه للشراء، 53.58 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء عند14.21 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 14.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واستقر سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 14.21 جنيه للشراء، مقابل 14.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

تداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية عند14.18 جنيه للشراء مقابل 14.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري 14.12 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 14.26 جنيه للشراء مقابل 14.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء عند 14.23 جنيه للشراء مقابل 14.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان نحو 14.22 جنيه لعمليات الشراء، مقابل 14.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي في بنكي "كريدي أجريكول" وقناة السويس، للشراء 173.16 جنيه مقابل 175.16 جنيه للبيع.

و في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل الدينار 172.02 جنيه للشراء و175.81 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) بنحو 171.30 جنيه للشراء و175.12 جنيه للبيع

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 170.01 جنيه للشراء والبيع 174.85 جنيه.

بينما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 169.59 جنيه للشراء و174.96 جنيه للبيع

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، استقر سعر الشراء عند 170.03 جنيه مقابل 175.22 جنيه للبيع

في حين سجل البنك الأهلي الكويتي 169.65 جنيه للشراء و175.18 جنيه للبيع.

وفي بنك بيت التمويل الكويتي، وصل سعر الشراء إلى 170.13 جنيه وسجل سعر للبيع أعلى مستوياته عند 177.53 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطني بسعر شراء 169.58 جنيه وبيع 176.82 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

سجل اليورو نحو 62.51 جنيه للشراء و62.99 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني نحو72.33 جنيه للشراء و72.88 جنيه للبيع، في ظل استقرار نسبي بالأسواق العالمية.

وفي العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 7.8267 جنيه للشراء و7.8476 جنيه للبيع، فيمابلغ سعر الين الياباني 0.3402 جنيه للشراء و0.3411 جنيه للبيع

سجلت العملات الأوروبية الأخرى تباينًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الفرنك السويسري 68.19 جنيه للشراء و68.72 جنيه للبيع، والكرونة السويدية 5.7694 جنيه للشراء و5.7856 جنيه للبيع، والنرويجية 5.7723 جنيه للشراء و5.7889 جنيه للبيع.

وفيما يخص باقي العملات، سجل الدولار الكندي 39.2857 جنيه للشراء و39.408 جنيه للبيع، والدولار الأسترالي 38.3843 جنيه للشراء و38.5054 جنيه للبيع، إلى جانب الباهت التايلاندي الذي سجل 1.6336 جنيه للشراء و1.6523 جنيه للبيع.