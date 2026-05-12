الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض أسعار الذهب.. شوف الجرام وصل كام

محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم اهتماما متزايدا من المواطنين، في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتحركات  الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية.

ويحرص الراغبون في شراء الذهب أو الاستثمار فيه على متابعة الأسعار بشكل يومي، سواء بغرض الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، أو لاتخاذ قرارات البيع والشراء في التوقيت المناسب.

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  7,995 جنيه  7,950 جنيه
عيار 21  6,995 جنيه  6,955 جنيه
عيار 18  5,995 جنيه  5,960 جنيه
عيار 14  4,665 جنيه  4,635 جنيه
الجنيه الذهب  55,960 جنيه  55,640 جنيه
الأونصة بالجنيه  248,650 جنيه  247,230 جنيه
الأونصة بالدولار  4,693.73 دولار

سجل عيار 24 نحو 8,000 جنيه للبيع و7,945 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 7,000 جنيه للبيع و6,950 جنيه للشراء، وسجل عيار 18 نحو 6,000 جنيه للبيع و5,955 جنيه للشراء.

كما سجل عيار 14 نحو 4,665 جنيه للبيع و4,635 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 56,000 جنيه للبيع و55,600 جنيه للشراء، وسجلت الأونصة بالجنيه 248,830 جنيه للبيع و247,050 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا 4,678.8 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الأسواق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على توجهات المستثمرين الذين يلجؤون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، بما يبقيه تحت متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين.

