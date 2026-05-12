وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أحياءً كاملة في القاهرة مُصنفة مناطق أثرية، ولم تُسجل بها أي حالة تصالح حتى الآن.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «عندنا أحياء كاملة في القاهرة مُصنفة إنها مناطق أثرية، ومفيش فيها حالة تصالح واحدة، رغم إن فيها آلاف الحالات، وفيها أبراج عالية، مثل عين شمس والمطرية، وكانوا ممنوعين خالص، وهيدخلوا ضمن التصالح».

وأضاف: «الإعفاء من تشطيب الواجهات، ولو حد قدّم تصالحًا على شقة في عمارة وعايز يتصالح، أروح أقوله لازم تتصالح في البيت كله؟ كلام غير منطقي، والناس مبقتش بتتقدم بالتصالح بسبب هذا الأمر».

وتابع: «هنعمل مدّ سنة للقانون، وكمان القانون هينتهي يوم 5/5/2027، ولو تمت الموافقة على مشروع وزيرة التنمية المحلية هينتهي في 5/5/2028؛ عشان ندي فرصة لملايين الحالات التي لم تتقدم، وهناك 3 ملايين حالة لم تتقدم بالتصالح».

واختتم: «العدادات الكودية بتتحسب بسعر مرتفع، ورئيس الوزراء قال: روحوا تصالحوا وخدوا الدعم اللي الدولة بتقدمه، روحوا تصالحوا، ده قانون مؤقت وهينتهي، ولو متمش استغلاله، واللي مش هيتصالح هيندم العمر كله، فهذا شيء أنا بأيده».