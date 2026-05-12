وزير الري الأسبق يكشف خطورة مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه خلال فترة تولي الرئيس جمال عبدالناصر رئاسة مصر، تم اقتراح ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط، وتم التأكد أن تنفيذ هذا المشروع يسبب كوارث.

وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن دراسة ألمانية أثبتت عدم الجدوي البيئية والتأثير المدمر لملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط، مضيفا: رفضت تنفيذ ذلك المشروع لأني أعي تماما بعد دراسات أن هذا المشروع مدمر.

وأردف: هذا المشروع يكلف مليارات وليس له فائدة بل إنه مدمر، وكانت هناك حملة ضدي لتنفيذ ذلك المشروع المضر لكنني منعت تنفيذه، وفي 2024 وزارة الري درست تأثيره مرة أخرى وتأكدت أنه مشروع مدمر للمنطقة.

وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق، إلى أنه رفض مسبقا مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط، لأنه يدمر التربة والمخزون الجوفي، والدولة لن تنفذ مشروعا بقروض بمليارات ليدمر التربة والثروة المعدنية.

وتابع: هذا المشروع يهدد المياه الجوفية بغرب الدلتا والصحراء الغربية ويدمر المناجم وله تأثير سلبي على المعادن التي تكون في باطن الأرض، مياه الصرف تؤثر سلبيا على الأراضي الزراعية، فتخيل مياه البحر بها أكبر درجة ملوحة.

وأردف: مشروع مدمر مع احترامي للناس اللي كانوا بيقترحوه.. ورصيد مصر من الثروات البترولية وغير البترولية، مش لازم نقول هي مكانها فين غير في الوقت المناسب.