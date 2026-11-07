محافظ القاهرة: حوكمة الإدارة المحلية ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد المحاور المهمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة في ظل ما تشهده المدن والمحافظات من متغيرات وتحديات تتطلب تطوير أساليب الإدارة، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق مستهدفات التنمية.



جاء ذلك خلال لقاء صابر اليوم مع رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر بمكتب رئيس الجامعة، بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية وذلك خلال زيارة محافظ القاهرة للجامعة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق حول حوكمة الإدارة المحلية.



وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة، وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، ودورها في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة في ورحب الدكتور شريف خاطر، بمحافظ القاهرة، معربًا عن سعادته بزيارته لجامعة المنصورة، وتقديره لمشاركته في أحد الأنشطة العلمية بالجامعة، ومؤكدًا اعتزاز الجامعة باستضافة القيادات التنفيذية والقامات القانونية والأكاديمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها العملية والعلمية.



وأعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة القاهرة في إدارة الملفات الخدمية والتنموية، ومتابعة مشروعات التطوير، وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، ومشيدًا بما تتطلبه مسؤولية إدارة العاصمة من رؤية متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



كما رحب الدكتور شريف خاطر بمحافظ الدقهلية، معربًا عن تقديره لحرصه على دعم جامعة المنصورة وتعزيز أواصر التعاون معها، ومؤكدًا أن الجامعة والمحافظة تجمعهما مسؤولية مشتركة تجاه أبناء الدقهلية، تتجاوز حدود التعاون المؤسسي إلى العمل المشترك لدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال توظيف الإمكانات العلمية والطبية والبحثية للجامعة، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين.



ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أن جامعة المنصورة تمثل صرحًا علميًا وأكاديميًا متميزًا، وتؤدي دورًا مهمًا في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر العلمية، مشيرًا إلى أن استضافة الجامعة لمناقشة رسائل الدكتوراه والبحوث العلمية تعكس مكانتها المرموقة ودورها الرائد في خدمة المجتمع..معربا عن تقديره للدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لجهوده في تطوير العمل الأكاديمي والإداري، والارتقاء بمكانة الجامعة.



وأشار محافظ الدقهلية إلى حرص المحافظة على دعم المؤسسات العلمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع جامعة المنصورة باعتبارها أحد أهم الصروح العلمية التي تسهم في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين المحافظة والجامعة، والاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية وإمكاناتها المتخصصة في دعم خطط التنمية بالدقهلية، ودراسة القضايا المجتمعية، والمساهمة في إيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.