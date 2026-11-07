ضبط سيدة ونجلي شقيقيها ببني سويف لاتهامهم بالتعدي على عامل بالضرب بالعصي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام سيدة ونجلى شقيقيها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ببنى سويف .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة ناصر ببنى سويف من القائم على النشر (عامل- مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من (سيدة ، ونجلى شقيقيها - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام عصى وإحداث إصابته "بسحجات وجروح متفرقة" لخلافات بينهم حول الجيرة والميراث .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم ، وضبط بحوزتهم (الأداتين المستخدمتين فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .