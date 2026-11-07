ضبط زوجين بتهمة بممارسة البلطجة وتهديد أسرة ومنعهم من الخروج من منزلهم بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من أحد الأشخاص وزوجته لاعتيادهما ممارسة أعمال البلطجة ضده وأسرته، ومنعهم من الخروج من منزلهم، وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أكتوبر الماضى، تلقى مركز شرطة الباجور بالمنوفية بلاغا من القائم على النشر، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بذات الدائرة، بالتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء ومنعه من إيقاف دراجته النارية أمام منزله لخلافات الجيرة بزعم إعاقته حركة السير.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما نفيا ما نسب إليهما واتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالسب لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.