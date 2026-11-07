ضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

الرقص بطريقة خادشة للحياء

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات حال تواجدهن بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهن (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.