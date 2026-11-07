الدولار الكندي يسجل أكبر هبوط في 9 أشهر بعد تراجع التوظيف وارتفاع البطالة

تراجع الدولار الكندي بأكبر وتيرة يومية في تسعة أشهر أمام نظيره الأمريكي عقب صدور بيانات أظهرت فقدان الاقتصاد الكندي وظائف للشهر الثالث على التوالي، ما قلص توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.8% إلى 1.4128 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 1.4137، وهو الأضعف منذ 19 أكتوبر.

كما سجلت العملة أكبر خسارة يومية منذ 30 يناير.

وجاءت الضغوط على العملة الكندية بعد تراجع التوظيف في البلاد بمقدار 4700 وظيفة خلال أكتوبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى إضافة 13.6 ألف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر.

وأدت البيانات الضعيفة إلى خفض رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية، إذ تراجعت احتمالات رفع الفائدة من جانب بنك كندا في ديسمبر إلى 36% مقارنة مع 40% سابقا.

وفي المقابل، دعمت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة الدولار الأمريكي، بعدما تجاوزت الوظائف غير الزراعية التوقعات خلال أكتوبر، ما عزز قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.

وزادت خسائر الدولار الكندي مع تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع، في ظل آمال بانخفاض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويعد النفط من أهم صادرات كندا، ما يجعل العملة الكندية شديدة التأثر بتحركات أسعاره.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع الدولار الكندي بنسبة 1.1% منهيا ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.