الشرقية إنبي يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بفوزه على بروكسي 3-2

تأهل الشرقية إنبي لدور الستة عشر ببطولة كأس مصر لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت في إطار دور الـ32 من الكأس.

سجل ثلاثية الشرقية إنبي كل من محمد حمدي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وحسام غانم "هدفان" في الدقيقتين 38 و42، بينما أحرز هدفي بروكسي كل من محمود فيليكس في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء ومصطفي محمد في الدقيقة 40.

ويواجه الشرقية إنبي في دور الستة عشر ،المتأهل من مباراة الزمالك ومصر للتأمين في دور الـ32.