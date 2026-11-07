نقيب الصحفيين يفتتح دورات لجنة القيد تحت التمرين لعام 2026

افتتح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دورات لجنة القيد تحت التمرين لعام 2026، بحضور محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، وحسين الزناتي، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، في إطار جهود نقابة الصحفيين لتأهيل الصحفيين الجدد، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات العمل الصحفي.

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ أهمية التدريب والتأهيل المهني في إعداد جيل جديد من الصحفيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وتتضمن الدورات برنامجًا تدريبيًا متنوعًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويستهدف تطوير المهارات الصحفية للمتدربين، وإكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واحترافية.

تأتي هذه الدورات ضمن خطة مركز تدريب نقابة الصحفيين ولجنة التدريب لتطوير منظومة التأهيل المهني، والارتقاء بمستوى التدريب المقدم للصحفيين، بما يسهم في دعم مستقبل المهنة.