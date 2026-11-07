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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية الفرنسية: 146 ألفًا شاركوافي احتجاجات السبت

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
القسم الخارجي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مشاركة نحو 146 ألف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، السبت، في أحدث جولة من التحركات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، وسط استمرار الخلاف بشأن حجم المشاركة بين السلطات والجهات المنظمة.

وحسب صحيفة «لا ديبيش» الفرنسية، فإن تقدير وزارة الداخلية جاء مقابل تقدير أعلى قدمته الهيئة النقابية الشبابية المشتركة، التي تحدثت عن مشاركة نحو 250 ألف متظاهر، في اختلاف يعكس التباين المعتاد بين الأرقام الرسمية وتقديرات الجهات الداعية إلى الاحتجاجات.

تأتي هذه التحركات للأسبوع الرابع على التوالي، في امتداد لموجة احتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي، على خلفية مطالب طلابية مرتبطة بظروف التعليم، قبل أن تتسع رقعتها وتنضم إليها قطاعات عمالية ونقابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، لتشمل مطالب تتعلق بالأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة.

وكانت احتجاجات الخميس 5 نوفمبر قد شهدت مشاركة 575 ألف شخص وفق حصيلة وزارة الداخلية الفرنسية، مقابل تقدير بلغ 1.6 مليون مشارك أعلنته الكونفدرالية العامة للعمل، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، ما يوضح اتساع الفجوة بين تقديرات الطرفين خلال موجة التعبئة الحالية.

وفي إطار الاستعدادات الأمنية لتحركات السبت، أعلنت وزارة الداخلية نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد، إلى جانب وحدات متنقلة ومعدات أمنية، تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو تخريب. 

وحذّر نونيز من مخاطر التجمعات غير المصرح بها، مؤكدًا التمييز بين حق التظاهر السلمي والتعامل الحازم مع أعمال الشغب

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تحسين الأوضاع المعيشية لا ديبيش الهيئة النقابية الشبابية وزارة الداخلية الفرنسية نونيز

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