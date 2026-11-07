بتكلفة 4 مليون جنيه..استكمال أعمال رصف طريق وجية اباظة بمركز منيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة منيا القمح إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية والتي شملت "شارع وجية أباظة" بداية من ميدان المنسي وحتى إشارة المطحن ، وذلك بمساحة ٣٠٠٠ مترا مسطحاً من إجمالي ٩٩٠٠ متراً مسطحاً، بنسبة تنفيذ ٣٠% وبتكلفة اجمالية قدرها 4مليون جنيهاً،مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.