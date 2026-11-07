قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 4 مليون جنيه..استكمال أعمال رصف طريق وجية اباظة بمركز منيا القمح

رصف طريق
رصف طريق
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة منيا القمح إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية والتي شملت "شارع وجية أباظة" بداية من ميدان المنسي وحتى إشارة المطحن ، وذلك بمساحة ٣٠٠٠ مترا مسطحاً من إجمالي ٩٩٠٠ متراً  مسطحاً، بنسبة تنفيذ  ٣٠% وبتكلفة اجمالية قدرها 4مليون جنيهاً،مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في  إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال المشروعات الجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد