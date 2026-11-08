محطة زابوريجيا النووية تفقد إمدادات الكهرباء الخارجية بعد تضرر أحد خطوط التغذية

أعلنت الإدارة المعينة من روسيا لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عن المحطة، عقب فصل خط «فيروسبلافنا» تلقائيا بفعل أنظمة الحماية، إثر تعرضه لأضرار.

وذكرت الإدارة، في بيان نشرته عبر تطبيق «ماكس» المدعوم من الدولة الروسية، أن مولدات الديزل الاحتياطية بدأت في توفير الكهرباء للمعدات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للمحطة.

وأكد البيان أن العاملين بالمحطة يراقبون المؤشرات التشغيلية للمعدات، ويتخذون جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وحدات الطاقة، مشيرا إلى أن مستويات الإشعاع داخل المحطة وفي المناطق المحيطة الخاضعة للمراقبة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية.