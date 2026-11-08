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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالبة بهندسة الإسماعيلية الجديدة تحصد المركز الرابع جمهوريا في بطولة كأس الاتحاد للرماية

الطالبة
الطالبة
الإسماعيلية انجي هيبة

حققت الطالبة مريم وائل عطية سيد سلام، بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، المركز الرابع على مستوى الجمهورية في منافسات بطولة كأس الاتحاد للناشئين في الرماية (ضغط الهواء)، وذلك في إنجاز رياضي يعكس تميز طلاب الجامعة في مختلف الأنشطة والمنافسات الرياضية.

ومن جانبه، تقدم الأستاذ الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بخالص التهنئة للطالبة مريم وائل عطية سيد سلام، بمناسبة تحقيقها هذا المركز المتقدم، مشيدًا بتميزها الرياضي، ومتمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الجامعة في المحافل الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن مشاركة الطالبة في بطولة كأس الاتحاد للناشئين في الرماية (ضغط الهواء)، وتحقيقها المركز الرابع على مستوى الجمهورية، يعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الطلابية وتشجيعها على المشاركة الفعالة في البطولات القومية، مؤكدًا استمرار دعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.

كما تتقدم أسرة كلية الهندسة، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة نصار، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد مجدي، وكيل منسق برامج كلية الهندسة، بخالص التهنئة للطالبة مريم وائل عطية سيد سلام، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والعلمية.

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